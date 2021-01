Das Lauterer Impfzentrum auf dem Opel-Gelände nimmt am Donnerstag, 7. Januar, um 8 Uhr seinen regulären Betrieb auf. Am ersten Tag werden 96 Senioren über 80 Jahre geimpft, die einen Termin über die zentrale Vergabestelle des Landes erhalten haben, teilt Landrat Ralf Leßmeister mit. Für Freitag seien bislang 79 Personen angemeldet. „Es werden aber wohl noch weitere hinzu kommen. Der Terminkalender füllt sich.“ Der Impfstoff für diese Woche sei schon vor Ort. Auch erste Impfungen finden bereits statt. Am Dienstag und Mittwoch sind laut Kreisverwaltung zunächst Rettungsdienstkräfte und das Personal des Impfzentrums an der Reihe, insgesamt etwa 80 Personen. Am Donnerstag startet das Zentrum dann zunächst mit nur einer der beiden Impfstraßen. In den kommenden Wochen wird dies aufgrund des limitierten Impfstoffs auch so bleiben, so der Landrat, der betont: „Kreis und Stadt haben keinen Einfluss auf die Impfstoffmenge und die Terminvergabe.“ Ab der kommenden Woche sollen nach aktuellem Informationsstand der Kreisverwaltung pro Woche rund 1000 Impfdosen zur Verfügung stehen, ab Februar dann rund 2500 pro Woche. Spätestens dann werde auch die zweite der beiden Impfstraßen geöffnet. In jeder Impfstraße stehen zwölf Impfkabinen und drei Beratungsräume zur Verfügung. Zwei Ärzte übernehmen Aufklärung und Beratung. Die Impfung selbst wird von MSA-Kräften vorgenommen. Das Impfzentrum hat von 8 bis 16 Uhr geöffnet.