Auch das Landesimpfzentrum in Landstuhl stellt im Dezember seinen Betrieb ein. Bis Ende November kamen bislang 230.000 Euro an Sach- und 254.000 Euro an Personalkosten zusammen, die zu 100 Prozent mit dem Land abgerechnet werden könnten, wie Landrat Ralf Leßmeister (CDU) am Montag im Kreistag erläuterte. Ende des vergangenen Monats habe er in einer Telefonkonferenz mit Gesundheitsminister Clemens Hoch erfahren, dass die Schließung der Impfzentren bevorsteht. Ursprünglich habe es geheißen, dass dies voraussichtlich erst Ende März, Ende April geschehen soll. Dass dies jetzt so kurzfristig komme, habe Fragen in Bezug auf den Rückbau in Landstuhl aufgeworfen. Wie sehe es beispielsweise mit den Kosten aus, die über den 31. Dezember hinaus für die Rückabwicklung anstünden, was sei mit der Einlagerung von Ausrüstung und Verbrauchsmaterial? Was die Einrichtung angeht, wolle das Land bis Ende Februar einen Leitfaden zur Verfügung stellen, in dem stehe, was in den Gesundheitsbehörden bleiben solle, was eingelagert werden müsse und wie lange. Die Impfbusse könnten offenbar zunächst bis 7. April 2023 weiterarbeiten, so der Landrat. Das Ganze sei ein gutes Beispiel dafür, wie man fast eine halbe Million Euro in den Sand setzt, kritisierte Alexander Ulrich (Linke): „Was für ein Flop.“