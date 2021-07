Das Impfzentrum in Kaiserslautern wird nicht zum 30. September abgebaut, sondern bleibt im so genannten Stand-by-Betrieb, also in Bereitschaft bestehen. Damit ist es eines von neun Impfzentren im Land, deren Infrastruktur aufrecht erhalten bleiben, um im Notfall sofort wieder öffnen zu können, teilt Hilde Rühl, Sprecherin im Gesundheitsministerium, auf Nachfrage mit.

Gesichert war die Mitfinanzierung der Impfzentren durch den Bund bis Ende September; nun ist die Landesregierung mit dem Bund übereingekommen, die meisten Impfzentren zu schließen, da Arztpraxen und mobile Teams das weitere Impfen übernehmen können. Das Lauterer Impfzentrum bleibt laut Rühl voraussichtlich bis Ende April kommenden Jahres im Stand-by-Modus: Ab September wird nicht mehr darin geimpft, aber die Infrastruktur bleibt erhalten und es kann im Notfall sofort wieder hochgefahren werden, sollten mehr Impfungen nötig werden, als derzeit absehbar sind.