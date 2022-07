Ab 1. August hat das Landesimpfzentrum Kaiserslautern, das bisher in einer Werkshalle auf dem Opelgelände untergebracht war, einen neuen Standort: Geimpft wird künftig in den Räumen der früheren Polizeiinspektion Landstuhl. Das Gebäude gegenüber dem Bahnhof steht leer, seit die Landstuhler Polizei im Herbst in einen Neubau umgezogen ist.