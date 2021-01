Der Lieferengpass beim Corona-Impfstoff führt dazu, dass landesweit – und damit auch im Lauterer Impfzentrum – alle Erstimpfungen ab dem 27. Januar storniert und um drei Wochen nach hinten verlegt werden. Laut Landes-Impfkoordinator Alexander Wilhelm bedeutet dies, dass ab 27. Januar für drei Wochen nur Zweitimpfungen stattfinden. Damit kommen also nur Personen zum Zuge, die ihre erste Impfdosis bereits erhalten haben. Das Land werde alle Betroffenen persönlich benachrichtigen.

In den Heimen verschiebt sich die zweite Impfung

Was die vom DRK koordinierten mobilen Impfteams anbelangt, so werden alle Zweitimpfungen in den Altersheimen in Stadt und Kreis nun um eine Woche nach hinten verlegt. „Sie sind damit noch in der Karenzzeit von 42 Tagen“, so Landrat Ralf Leßmeister (CDU). Die terminierten Erstimpfungen fänden wie geplant statt.

Zuvor hatten Meldungen des DRK-Landesverbands, dass geplante Erstimpfungen diese Woche abgesagt und Zweitimpfungen um bis zu 42 Tage nach hinten verschoben werden, für große Aufregung in den Heimen gesorgt.

