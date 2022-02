Von Montag, 7. Februar, bis einschließlich Donnerstag, 10. Februar, bietet das Impfzentrum Kaiserslautern von 7.30 bis 14 Uhr freies Impfen an. An diesem Tag sind ohne Anmeldung Erst- und Zweitimpfungen sowie und Boosterimpfungen für Personen ab zwölf Jahren möglich. Verimpft wird Biontech (für Personen von zwölf bis 29 Jahren) und Moderna (ab 30 Jahre). Impfungen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren können an diesem Tag nicht durchgeführt werden. Das Impfzentrum weist darauf hin, dass Personen, die bereits einen späteren Impftermin haben, von diesem Angebot keinen Gebrauch machen sollten. Die Terminierung der Impfungen hängt in der Regel vom Impfabstand ab. Auch können weiterhin keine vierten Impfungen durchgeführt werden, da es hierzu von Bundes- und Landesseite keine Freigabe gibt. Am Freitag, 11. Februar, ist das Impfzentrum Kaiserslautern geschlossen.