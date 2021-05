Im Impfzentrum Kaiserslautern kommt nicht so viel Vakzin an, wie verimpft werden könnte. „Dadurch liegt die Auslastung teilweise nur bei 60 Prozent“, teilt die Pressestelle auf Nachfrage mit. Das Impfzentrum sei deswegen bereits mit dem Gesundheitsministerium in Abstimmung, um mehr Impfstoff zu erhalten.

Derzeit macht im Impfzentrum Kaiserslautern das Vakzin von Biontech den Hauptanteil aus: Je nach Woche liegt er laut Impfkoordinatoren bei 51 bis 85 Prozent. Der ebenfalls mRNA-basierte Impfstoff von Moderna macht 13 bis 49 Prozent aus, der Vektorimpfstoff von Astrazeneca liegt bei nur null bis 17 Prozent. Er wird in Impfzentren nur an über 60-Jährige verimpft. Mit ihm erfolgen derzeit in Kaiserslautern nur noch Zweitimpfungen. Personen, die statt Astrazeneca einen anderen Impfstoff möchten, gebe es deshalb nur noch wenige.

Restdosen im Vial, dem Injektionsfläschchen, können bis zu 48 Stunden verimpft werden. Freitags müsse das Vial vollständig aufgebraucht werden. Sollten dann noch maximal neun Impfdosen übrig sein, greift das Impfzentrum auf eine Warteliste des Landes zurück. Darauf erscheint automatisch jede Person, die sich in Priorität 1 und 2 sowie der Alterspriorität 3 registriert hat und noch nicht geimpft ist, teilt die Pressestelle mit.

Die Intervalle zwischen Erst- und Zweitimpfung, die das Ministerium nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) vorgegeben hat, dürfen von den Impfzentren nicht verkürzt werden; sie sind an die Vorgabe gebunden – anders als Arztpraxen. Das Impfintervall bei Biontech und Moderna liegt derzeit bei sechs, bei Astrazeneca bei zwölf Wochen. Jeweils rund zwei Wochen nach der Zweitimpfung hat nach derzeitigem Wissensstand der vollständige Impfschutz eingesetzt.