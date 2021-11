Stadt und Landkreis Kaiserslautern arbeiten nach eigenen Angaben zurzeit daran, das Landesimpfzentrum Kaiserslautern wieder zu öffnen. Das Land habe Montagnachmittag mitgeteilt, dass es grundsätzlich bereit ist, das Impfzentrum in der bisherigen Form (inklusive vollumfänglicher Kostentragung) zu reaktivieren.

Stadt und Landkreis suchen nun „dringend nach Verwaltungskräften, die bereit sind, kurzfristig auszuhelfen“. Laut Pressemitteilung werden insgesamt zehn Personen benötigt, um den geplanten Betrieb von zwei Impfstraßen gewährleisten zu können.

Das Aufgabengebiet umfasse die Unterstützung der Impfzentrumsleitung bei allen Aufgaben, Telefondienst, Empfang/Anmeldung (Bearbeitung von Anmeldungen, Überprüfung der Impfberechtigung nach Vorgaben) und Dokumentation (Erfassung von Personendaten in unterschiedlichen Online-Systemen). Bewerbungen könnten online über das Bewerbungsmanagementsystem der Stadtverwaltung abgegeben werden: www.kaiserslautern.de/karriere. Dort seien auch die genauen Stellenanforderungen zu finden.

Bundeswehr will das Impfzentrum unterstützen

Die Planungen zur Wiedereröffnung seien bereits sehr weit fortgeschritten, teilen Stadt- und Kreisverwaltung gemeinsam mit. Noch am Wochenende wurden der Sicherheits- und Reinigungsdienst reaktiviert, ebenso das medizinisch-technische Personal und viele ehrenamtliche Helfer. Da die Infrastruktur in der Opel-Halle noch komplett vorhanden ist, fehle es nur an kleineren Verbrauchsmaterialien, die schnell zu beschaffen seien. Mit Ikea und SWK stehe man in Verhandlungen in Sachen Parkplätze und Reaktivierung der Bushaltestelle.

Landrat Ralf Leßmeister hat bereits am Wochenende beim zuständigen Kommandeur des rheinland-pfälzischen Landeskommandos der Bundeswehr zwecks personeller Unterstützung angefragt – und Antwort erhalten. „Oberst Stefan Weber hat mir diesbezüglich bereits Unterstützung zugesagt; die entsprechenden Hilfeleistungsanträge werden jetzt direkt auf den Weg gebracht“, sagte Landrat Leßmeister.

Aktuell ist geplant, zur Wiedereröffnung zwei Impfstraßen im Einschichtbetrieb wieder hochzufahren. Pro Impfstraße und Schicht werden etwa fünf Verwaltungskräfte benötigt. Die Vergabe der Impftermine wird wieder das Land übernehmen. Angeboten werden Erst- und Zweit- sowie Booster-Impfungen.

„Es zeigt sich nun, dass es gut war, die Strukturen im Hintergrund aufrecht zu erhalten, um bei Bedarf reagieren zu können. Wir werden alles daran setzen, das Impfzentrum trotz kurzer Vorlaufzeit zum avisierten Termin, voraussichtlich zum 24. November, wieder zu öffnen“, werden Oberbürgermeister Klaus Weichel und Landrat Ralf Leßmeister zitiert.