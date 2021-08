Am morgigen Samstag, 28. August, öffnen die Impfzentren und Impfbusse in Rheinland-Pfalz ihre Türen erneut für alle Impfwilligen. Besonders Familien sind morgen eingeladen. So können am Familienimpftag Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren, deren Eltern und Verwandten gemeinsam eine Impfung erhalten. Alle 31 Impfzentren in Rheinland-Pfalz sowie die sechs Impfbusse des Landes beteiligen sich am Aktionstag. Die Impfbusse steuern am Familienimpftag Orte an, die für Familien besonders attraktiv sind. In Kaiserslautern macht der Impfbus von 8.30 bis 17 Uhr am Zoo Station.

„Impfen ist der beste Schutz in der Corona-Pandemie. Vor allem sollten sich alle Erwachsenen impfen lassen, das ist der beste Schutz für alle Kinder“, betont Gesundheitsminister Clemens Hoch. „Die Ständige Impfkommission empfiehlt aber mittlerweile auch Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren die Schutzimpfung. Das Kindeswohl ist hierbei von besonderer Bedeutung, so ist eine gute ärztliche Beratung und eine daraus resultierende Impfentscheidung entscheidend. Die Kinderärztinnen und Kinderärzte, aber auch alle niedergelassen Ärztinnen und Ärzte beraten hier gerne“, ergänzt er.

Neben den Impfbussen sind die Impfzentren im Land geöffnet. Geimpft wird ohne Terminvergabe nach dem Prinzip: Hingehen, ausweisen und Schutzimpfung erhalten. Mitzubringen ist der Personalausweis und nach Möglichkeit der Impfpass. Minderjährige können nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten geimpft werden. Das Impfzentrum Kaiserslautern ist am Samstag von 10 bis 12 und von 12.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.