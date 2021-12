Der Impfbus war am Montag zwischen 9 und 17 Uhr für einen Stopp auf dem Dr.-Konrad-Adenauer-Platz beim Enkenbacher Rathaus angekündigt. Der Bus kam pünktlich an, allein das Impfteam und der Impfstoff nicht. Als Grund gab Jessica Wagner vom DRK-Impfteam ein Kommunikationsproblem an, sodass der Landesverband in Mainz von dem Termin zunächst nichts gewusst habe. Dann jedoch sei kurzfristig ein Impfteam zusammengestellt worden, das gegen 11.30 Uhr in Enkenbach eintraf. Nachdem Impfwillige bei vorherigen Impfaktionen häufiger stundenlang warten mussten, hatten Verwaltungsmitarbeiter Termine mit einem 30-minütigen Zeitfenster an Anwesende vergeben. Aufgrund des verspäteten Eintreffens des Impfteams wurde ihnen in Absprache mit Impfkoordinator Tobias Metzger angeboten, sich im städtischen Impfzentrum den Piks verabreichen zu lassen. Wie viele Impflinge aus Enkenbach-Alsenborn gekommen seien, konnte Wagner nicht sagen, aber: „Wir haben sie gut zwischen unseren Terminen reinnehmen können.“