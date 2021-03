Im Impfzentrum Kaiserslautern ist keine Ablehnung des Impfstoffes von Astrazeneca erkennbar. Laut Pressestelle halten sich die Absagen „absolut im Rahmen und haben zudem Ursachen, die es zu differenzieren gilt“: Oft lägen formale Gründe wie fehlende Unterlagen oder Terminversäumnisse vor. So liegt die Impfquote bei Astrazeneca mit 91,57 Prozent nur geringfügig unter der von Biontech mit 98,86 Prozent. Welcher Stoff verabreicht wird, erfährt der Impfling vorab mit der Zusendung der Terminbestätigung durchs Gesundheitsministerium Rheinland-Pfalz.

Astrazeneca macht bisher nicht mal ein Fünftel der verimpften Vakzine aus

Seit Öffnung des Lauterer Impfzentrums am 7. Januar wurden dort bis Mittwoch insgesamt 7187 Erstimpfungen und 3170 Zweitimpfungen vorgenommen. Da das Vakzin des Mainzer Herstellers Biontech als erstes in Deutschland über die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA zugelassen wurde, also ab dem ersten Tag verimpft wurde, Astrazeneca hingegen erst viele Wochen später, ist der verimpfte Anteil von Biontech auch in Kaiserslautern deutlich höher: 81,46 Prozent fallen bisher auf Biontech, der Anteil von Astrazeneca liegt bei 18,54, teilt Pressesprecherin Georgia Matt-Haen mit. Für den Zeitraum vom 1. bis 14. März bekam das Lauterer Impfzentrum rund 3000 Astrazeneca- und 2000 Biontech-Impfdosen als Kontingent zugeteilt.

Auch schon Personen der zweiten Prioritätengruppe geimpft

Da Astrazeneca bisher nur für Unter-65-Jährige zugelassen war – erst am Donnerstag änderte die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Meinung –, wurden auch schon bestimmte Personengruppen aus der zweiten Prioritätengruppe geimpft, zum Beispiel Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher, Ordnungskräfte und Mitarbeiter in Testzentren.

Wie hoch die Impfquote für die erste Prioritätengruppe ist, kann laut Pressestelle nicht ermittelt werden, aber „aus der Gruppe der Über-80-Jährigen wurden bereits 4830 Menschen in Stadt und Landkreis geimpft“. Landesweit waren es von rund 220.000 Über-80-Jährigen bisher 144.698 Personen.