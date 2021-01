Am Samstagvormittag starten die Corona-Schutzimpfungen im Landkreis Kaiserslautern in Otterbach. Das hat das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Abend mitgeteilt. Das Seniorenheim der Senium Seniorenhilfe GmbH in Otterbach hat als erste Einrichtung im Landkreis Impfbereitschaft erklärt und intern alle Voraussetzungen dafür erfüllt. 115 Personen sollen geimpft werden. Der Impfstoff wurde von einem Mitglied des Impfzentrums auf dem Opel-Gelände am Freitag direkt in Ludwigshafen abgeholt, erklärte eine Sprecherin der Kreisverwaltung. Am Samstagfrüh wird das Impfserum, das im Impfzentrum Kaiserslautern aufgetaut wurde, von einem Mobilen Impfteam zum Seniorenheim gebracht. Dort wird das Serum vor Ort von einem Apotheker aufbereitet, verdünnt und auf Spritzen gezogen.

Vier weitere Heime sollen folgen

Vier weitere Seniorenheime in Stadt und Landkreis sollen ebenfalls sehr bald impfbereit sein. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, können umgehend Termine geplant werden. Der Impfstart kommt jetzt doch schneller als erwartet. Am Donnerstag noch hatte Landrat Ralf Leßmeister berichtet, es könne am Montag losgehen. Die Kaiserslauterer Impfkoordinatoren hatten nach Angaben des Landrats auch gezielt wegen Terminen nachgehakt.