Schnell und unkompliziert gegen Corona impfen lassen: das geht auch in dieser Woche wieder an Impfbussen, die an Supermärkten im Landkreis halten. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer sowie von Johnson & Johnson, teilt die Kreisverwaltung Kaiserslautern mit. Am Mittwoch, 18. August, gibt es das Impfangebot von 8 bis 12 Uhr am Wasgau-Markt in Hütschenhausen, Hauptstraße 1e, und von 14 bis 18 Uhr am Penny-Markt in Landstuhl, Bahnstraße 118. Am Donnerstag macht der Impfbus zunächst von 8 bis 12 Uhr am Penny-Markt in Otterbach, Lauterstraße 2, halt. Von 14 bis 18 Uhr steht das Gefährt dann am Wasgau Markt in Otterbach, Ziegelhütterstraße 69. Von 10 bis 20 Uhr können sich Impfwillige am Freitag am Penny-Markt in Hochspeyer, Hauptstraße 35 - 37, ihre Dosis verabreichen lassen.