In dieser Woche macht der Impfbus zweimal Station im Landkreis. Am Mittwoch, 29. Dezember, steht er von 9 bis 17 Uhr an der Westpfalzschule (Sporthalle) in Weilerbach, In der Naßerde 30. Am Donnerstag, 30. Dezember, können sich Impfwillige in der Mehrzweckhalle in Mehlingen, Hauptstraße 86, von 9 bis 17 Uhr gegen das Coronavirus impfen lassen. Mittlerweile seien mehr als 80 Prozent der erwachsenen Rheinland-Pfälzer vollständig geimpft, wie das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit mitteilt. Mehr als jeder Dritte habe bereits eine Booster-Impfung erhalten. Die Impfbusse seien seit fast fünf Monaten im Einsatz, um wohnortnah und unbürokratisch eine Impfung gegen das Coronavirus anzubieten, wie Landesimpfkoordinator Daniel Stich schildert. Es gebe eine anhaltend große Nachfrage nach den Impfbussen, die auch zwischen den Jahren im Einsatz sein werden. Dort sind Erst- und Zweitimpfungen sowie Booster-Impfungen erhältlich. Alle weiteren Standorte in Rheinland-Pfalz und Zeiträume für die kommende Woche des Impfbusses finden sich unter: https://corona.rlp.de/de/impfbus.