Der Impfbus des Landes macht wieder Station in Kaiserslautern. Ein Team des Deutschen Roten Kreuz (DRK) sorgt für die Impfungen (Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen). Terminvereinbarungen sind nicht nötig.

Am Samstag, 27. November, steht der Impfbus von 11 bis 17 Uhr bei der TSG Kaiserslautern, Hermann-Löns-Straße 25. Und am Dienstag, 30. November, hält der Impfbus an der Technischen Universität (TU). Der Impfbus wird in der Paul-Ehrlich-Straße neben Gebäude 28 (Unisporthalle) stehen. Das DRK impft dort von 8 bis 16 Uhr in mehreren Kabinen in einem Zelt.

Die Impfangebote richten sich nicht nur an Mitglieder der TSG oder Studierende und Mitarbeiter der TU, sondern an alle Impfberechtigten. Das DRK hält die Impfstoffe Pfizer/Biontech sowie Johnson & Johnson bereit. Mitzubringende Unterlagen sind: Personalausweis oder Reisepass und, soweit vorhanden, Impfpass. Weitere Infos: https://corona.rlp.de.