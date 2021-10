Seit zehn Wochen sind die sechs Impfbusse der Landesregierung in Rheinland-Pfalz unterwegs. Wie das Ministerium mitteilt, wurden seitdem in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz über 58.000 Corona-Schutzimpfungen verteilt.

„Auch nach zehn Wochen nutzen täglich viele Menschen das mobile Impfangebot. Durchschnittlich werden aktuell rund 1000 Dosen täglich verabreicht“, so Gesundheitsstaatssekretär Denis Alt. Ab Montag macht der Impfbus in Kooperation mit dem Landessportbund nun bei Sportvereinen Station. Am Dienstag, 19. Oktober, 10 bis 19 Uhr, können sich Interessierte bei der TSG Kaiserslautern, Hermann-Löns-Straße 25, impfen lassen. Am Donnerstag, 21. Oktober, 10 bis 19 Uhr, hält der Bus beim SC Siegelbach, Sportheimstraße 33, am Freitag, 22. Oktober, 10 bis 18 Uhr, wird beim FC Queidersbach, Am Falkenstein 1 in Queidersbach, geimpft. Am Montag, 18. Oktober, 9 bis 17 Uhr, steht der Bus zudem vor dem Wasgaumarkt in Otterbach, Ziegelhütterstraße 69.

Erfolgreiche Impfaktion an Hochschule

Geimpft wurde zuletzt auch an allen drei Standorten der Hochschule Kaiserslautern. Wie die Hochschule mitteilt, waren unter den rund 450 Personen – davon 240 am Campus Kaiserslautern, 79 in Pirmasens und 139 am Campus Zweibrücken –, die die Impfung gegen Covid-19 in Anspruch genommen haben, sehr viele in- und ausländische Studierende. Für sie entfalle nach vollständiger Impfung die Testpflicht, die als Bestandteil der 3G-Regel im laufenden Wintersemester auch an der Hochschule Kaiserslautern maßgeblich ist. Der Zugang zu den Lehrveranstaltungen, die an der Hochschule nun wieder in großer Anzahl in Präsenz angeboten werden, wird durch die Impfung vereinfacht.