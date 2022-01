Der Impfbus kommt am Freitag, 4. Februar, von 9 bis 17 Uhr nach Weilerbach an die Westpfalzschule (Sporthalle) in der Naßerde 30. Impfungen sind ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Die Zweitimpfungen sind für alle Impflinge durch einen erneuten Besuch des Impfbusses oder des Impfzentrums gesichert.