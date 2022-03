Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz macht in der kommenden Woche wieder zweimal Station in Kaiserslautern. Am Dienstag, 22. März, kommt er von 10 bis 17 Uhr an die Hochschule Kaiserslautern (Schönstr. 11). Am Samstag, 26. März, dann auf den Sportplatz der ehemaligen Schillerschule (Julius-Küchler-Str. 5), ebenfalls von 10 bis 17 Uhr. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen gegen das Corona-Virus ohne vorherige Anmeldung. Das teilt die Stadt Kaiserslautern mit.