„Hingehen, Perso zeigen, Schutzimpfung erhalten“, wirbt das Gesundheitsministerium Rheinland-Pfalz für einen Besuch bei den Impfbussen, die seit August mit mobilen Impfbusteams durch das Land fahren.

Geimpft wird jeweils ohne Terminvergabe, unterstützt vom Deutschen Roten Kreuz. Diese Woche macht der Impfbus wieder zweimal in Kaiserslautern Station: Montag an der Hochschule, Schönstraße 11, von 8 bis 16 Uhr. Am Freitag, 10. Dezember, kommt die Impfaktion laut Fahrplan von 9 bis 17 Uhr zur U.S. Army in die Rhine Ordnance Barracks am Opelkreisel. Ob sich dort nur Zivilangestellte der amerikanischen Streitkräfte impfen oder boostern lassen können, oder ob jeder „hingehen, Perso zeigen, Schutzimpfung erhalten“ kann, geht aus der Ankündigung nicht hervor. Weitere Informationen unter corona.rlp.de.