Weiterhin fahren Impfbusse durch Rheinland-Pfalz, am Donnerstag, 27. Oktober, 10 bis 17 Uhr, macht ein Team vor Ikea am Opelkreisel Station. Hingehen, Personalausweis zeigen, Schutzimpfung erhalten, alles sei ganz einfach, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Dienstag mit. Umgesetzt wird die Sonderimpfaktion mit dem DRK-Landesverband. Ziel ist es nach Angaben der Landesregierung, noch Unentschlossenen ein sehr einfaches und unbürokratisches Impfangebot zu machen. Geimpft wird an bis zu fünf Tagen die Woche ohne Termin. Die genauen Standorte und Zeiträume der Impfbusse sind unter https://impfen.rlp.de/de/impfen-ohne-termin/ zu finden. Es stehen die Vakzine von Biontech, Moderna und Novavax zur Verfügung. Personen ab zwölf Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine Schutzimpfung erhalten. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren können mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten das Impfangebot wahrnehmen. In den Bussen sind Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen möglich. Impflinge bis zum 30. Lebensjahr erhalten grundsätzlich den Impfstoff von Biontech, ältere im Regelfall den Impfstoff von Moderna. Aus Mainz heißt es, es komme derzeit zu keinen größeren Wartezeiten an den Impfbussen. Auch die omikronangepassten Impfstoffe seien in den Impfbussen verfügbar. „Es sind aber nicht immer alle Vakzine vorhanden, sodass die Impfwilligen sich nicht immer einen Impfstoff aussuchen können.“ Die Impfungen werden auch hinsichtlich der zweiten Auffrischungsimpfung nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission vorgenommen, das heißt sie sind für über 60-Jährige vorgesehen, für Bewohner in Pflegeeinrichtungen sowie Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Covid19-Verlauf sowie Personal in medizinischen Einrichtungen. Alle Landkreise und kreisfreien Städte haben die Möglichkeit, Standorte für Impfbuseinsätze zu benennen, teilte das Ministerium mit.