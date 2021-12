Landrat Ralf Leßmeister macht sich beim Land für Impfbus-Initiativen stark, die bislang ins Leere liefen.

So hatte der Kaiserslauterer Unternehmer Andreas Damm zuletzt Akteure zusammengetrommelt, die bereit wären, eine großangelegte Impfaktion auf dem Stiftsplatz über einen längeren Zeitraum zu starten. Einen Bus hat Damm, der wird gerade auf dem Gelände der Stadtwerke aufgerüstet, auch Ärzte und Apotheker stehen bereit, um zu helfen. Allein, es gibt kein Vakzin, was Damm absolut nicht nachvollziehen kann, zumal Tag für Tag hunderte von Menschen wie zuletzt am Dienstag an der Universität sich an Impfbussen die Beine in den Bauch stehen. Leßmeister hat deshalb an den rheinland-pfälzischen Impfkoordinator Daniel Stich geschrieben, in seiner Funktion als verantwortlicher Behördenleiter für das Gesundheitsamt und das Landesimpfzentrum.

Sowohl Damm als auch die DB Regio Bus verfügten über einen einsatzbereiten vollausgestatteten Impfbus – lediglich der Impfstoff fehle oder sei nur in kleinen Mengen erhältlich, moniert Leßmeister. Seine Verwunderung darüber drückt er so aus: „Im Anschluss an die letzte Ministerpräsidenten-Konferenz im November hat unsere Ministerpräsidentin verkündet, dass es erklärter politischer Wille sei, bis zum Ende des Jahres bundesweit 30 Millionen Menschen zu impfen. Zusätzlich sollen laut Gesundheitsminister Hoch im Dezember Sonderimpf- und Familientage stattfinden, um die Impfquote in Rheinland-Pfalz weiter zu erhöhen.“ In der rheinland-pfälzischen Impfkampagne werde zu Recht betont, dass jede Impfung zähle und Impfungen der wichtigste Schlüssel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind, so Leßmeister. Vor diesem Hintergrund, so schreibt Leßmeister an Stich, würde „ich die Impfbus-Initiativen hier bei uns vor Ort gerne unterstützen“.