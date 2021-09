Der Corona-Impfbus macht in dieser Woche lediglich in Mehlingen halt. Dort steht er am Dienstag, 21. September, von 8 bis 18 Uhr am Penny-Markt in der Ludwigstraße 105. Impfwillige können einfach ohne Anmeldung vorbeikommen und sich ihre Injektion verabreichen lassen. Zur Auswahl stehen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und von Johnson & Johnson.