Am Dienstag, 14. Dezember, macht der Impfbus erneut an der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern Station. Haltepunkt ist die Paul-Ehrlich-Straße neben Gebäude 28 (Unisporthalle). Ein Team des Deutschen Roten Kreuz (DRK) führt die Impfungen (Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen) von 8 bis 16 Uhr im benachbarten Zelt durch. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

Das Angebot richtet sich nicht nur an Studierende, sondern an alle Impfberechtigten. Das DRK-Team hält im Impfbus in der Regel die Impfstoffe von Biontech sowie Johnson & Johnson bereit. Mitzubringen sind: Personalausweis oder Reisepass, insbesondere bei internationalen Studierenden, und – soweit vorhanden – Impfpass.