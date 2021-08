Personen, die noch keine Corona-Impfung erhalten haben, können am Montag, 2. August, die erste Gelegenheit nutzen, sich unkompliziert vor einem Supermarkt impfen zu lassen. Der Impfbus mit Mitarbeitern des DRK steht von 8 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in der Carl-Euler-Straße 6, am Nachmittag von 14 bis 18 Uhr vor dem Penny-Markt in der Merkurstraße 36.

Das DRK-Team hat zwei Impfstoffe dabei: Hauptsächlich den von Johnson und Johnson, für den eine einzige Impfung ausreicht, aber auch Biontech, informiert Impfkoordinator Tobias Metzger. Für das Biontech-Vakzin bekommen die Impflinge vor Ort einen Termin für die Zweitimpfung. Mitzubringen sind der Personalausweis und wenn vorhanden der Impfpass.

Bis Ende des Monats steuert der DRK-Impfbus täglich andere Supermarkt-Parkplätze in der Region an. Am Donnerstag, 5. August, ist der Bus zu denselben Zeiten in Enkenbach-Alsenborn: vormittags vor dem Penny-Markt in der Donnersbergstraße 21, nachmittags vor dem Wasgau-Markt in der Rosenhofstraße 10. In der Stadt Kaiserslautern ist er wieder am Freitag, 13. August; von 8 bis 12 Uhr vor Edeka in der Mannheimer Straße 234 - 236, von 14 bis 18 Uhr vor Penny Kaiserslautern in der Altenwoogstraße 42.