Der Impfbus des Landes ist am Dienstag, 9. November, erneut in der Stadt. Er macht vor der Fruchthalle in Kaiserslautern von 8 bis 16 Uhr Station. Dort sind Erst- und Zweitimpfungen ohne Anmeldung möglich sowie auch Auffrischungsimpfungen. Die Stiko (Ständige Impfkommission) rät Menschen ab dem 70. Lebensjahr zu einer solchen Booster-Impfung. In Rheinland-Pfalz können sich jedoch alle Erwachsenen ab 18 Jahren, deren Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt, an den Impfbussen eine Booster-Impfung holen.

Jugendliche von zwölf bis einschließlich 15 Jahren müssen in Begleitung einer sorgeberechtigten Person kommen. Bei Jugendlichen ab 16 Jahren ist eine schriftliche Einwilligung der Eltern notwendig.