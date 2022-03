Am Dienstag, 15. März, macht der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz von 10 bis 17 Uhr gleich an zwei Standorten in der Stadt Halt: An der Technischen Universität Kaiserslautern (TU) in der Paul-Ehrlich-Straße neben Gebäude 28 (Unisporthalle) sowie an der Fruchthalle. Verabreicht werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig.