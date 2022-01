Die Kaiserslauterer Ärzte, Daniela Neumayer-Hübner und der ehemalige Chefarzt der Kinderklinik des Westpfalz-Klinikums, Professor Gerhard Rupprath, impfen am Freitag Kinder mit dem Kinderimpfstoff von Biontech.

Die Kinder müssen dabei von Erziehungsberechtigten begleitet werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für diese Aktion am Freitag, 21. Januar, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr, stellt die Stadtverwaltung als Schulträgerin Räumlichkeiten in der Grundschule Geschwister-Scholl, in der Schreberstraße 37 in Kaiserslautern, zur Verfügung.

Schuldezernentin Anja Pfeiffer unterstützt die Initiative des Ärzteteams. „Auf Empfehlung der Ständigen Impfkommission können auch Fünf- bis Elfjährige Kinder ohne Vorerkrankungen gegen Covid-19 nach entsprechender ärztlicher Aufklärung geimpft werden, sofern ein individueller Wunsch der Kinder und Eltern beziehungsweise Sorgeberechtigten besteht“, erklärt die Schuldezernentin.