Am Samstag, 31. Juli, findet im Geranienweg, also im Bereich der Schlichtwohnungen im sogenannten Kalkofen, von 11 bis 16 Uhr eine Sonderimpfaktion statt.

„Angesichts steigender Infektionszahlen werden in den kommenden Monaten vor allem Nichtgeimpfte mit Vorerkrankungen ein hohes Risiko haben, an Covid-19 zu erkranken und einen schweren Verlauf zu erleiden“, teilt die Stadtverwaltung mit. Geimpft werde am Samstag mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson, der bei einmaliger Impfung einen hohen Schutz vor schweren Verläufen biete. Wer sich impfen lassen möchte, kann ohne Anmeldung einfach vorbeikommen, so die Verwaltung. Die Anwohner werden via Postwurfsendung und Aushängen informiert.

Kostenloses Essen und Getränke

Die Impfaktion wird vom Rotary Club Kaiserslautern – Sickinger Land und dem mobilen Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes organisiert. Die Jugend-Rotkreuzgruppe Kaiserslautern engagiert sich beim Verteilen der Flyer und dem Aufbau der Impfzelte. Die Impfaktion wird begleitet von einem Gartenfest für die Anwohner, bei dem es kostenlos Gegrilltes, Kaffee und Kuchen sowie alkoholfreie Getränke gibt.

Sonderimpfaktion am Mittwoch und am Freitag

Am 28. sowie am 30. Juli finden im Impfzentrum Kaiserslautern ebenfalls Sonderimpfaktionen statt. Auch dort ist vorab keine Anmeldung nötig, erinnert die Stadtverwaltung.