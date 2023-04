Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 1955 bestand die Firma Immobilien-Bohrmann als familiengeführtes Unternehmen in Kaiserslautern. Das Büro in der Distelstraße 16 war eine Dependance der Immobilien-Bohrmann GmbH in Zweibrücken. Nach den Worten von Unternehmens-Sprecher Andreas Ehrmantraut werde damit das älteste Maklergeschäft zum Jahresbeginn als Firmenstandort in Kaiserslautern aus Altersgründen aufgegeben.

Äußerlich deutet überhaupt nichts darauf hin, dass Elisabeth Schank sich aus dem Immobilien-Geschäft zurückgezogen hat. Das gepflegte Häuschen im Stile