Die aktuelle Spielzeit im Gebäude des Pfalztheaters Kaiserslautern ist gelaufen. Vollgelaufen. Am 19. Dezember hat die Sprinkleranlage die Räume geflutet. Fast 19.000 Liter Löschwasser gingen innerhalb von drei Minuten im Innern nieder. Ursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Ein Schock. Kein Einzelfall. In den vergangenen Jahren gab es Wasserschäden in mehreren deutschen Theatern.

In dieser Woche hat eine Spezialfirma die Scheinwerferanlage samt komplexer Mikroelektronik überprüft. Eine 2018 vom Förderverein der Freunde des Pfalztheaters finanzierte Übertitelungsanlage