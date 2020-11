Der eigentlich heiter anmutende Gassenhauer von Cindy & Bert aus den 1970er Jahren klingt in diesen Wochen eher melancholisch: „Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung.“ So oder so ähnlich fühlen sich die vielen Amateurfußballer, die bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr zu einer längeren Zwangspause verdonnert wurden.

Was also tun an einem grauen Sonntag, wenn der Sportplatz unter dem Herbstlaub verschwindet? Bei vielen, die seit Kindesbeinen dem runden Leder nachjagen, ist eine Konstante weggebrochen. Was also sind die Alternativen? Mal wieder ein gutes Buch lesen? Die Geheimnisse des Pfälzerwaldes erkunden? Oder – ganz radikal – ein neues Hobby suchen?

Ungeahnte Talente

RHEINPFALZ-Mitarbeiter Dirk Leibfried, im „Nebenjob“ Schiedsrichter in den unteren Amateurklassen, hat bereits beim ersten Lockdown ungeahnte Talente bei sich entdeckt. Neben der Hege und Pflege des Sommerflors auf der Terrasse entstand „rein zufällig“ auch ein kleiner Kräutergarten. Doch es ist kalt geworden – und die Pflanzen haben sich längst der Natur ergeben.

Was also tun, wenn es draußen wieder ungemütlicher wird und die „schwarzäugige Susanne“ längst ihre Waffen gestreckt hat? Richtig! Backen. Nach dem teils kläglichen Versuch mit Weihnachtsgebäck im vergangenen Jahr nehme ich mir dieses Mal die Königsklasse vor: Original Dresdner Christstollen. Schiedsrichter-Kollege Dirk Kallmayer, gelernter Bäcker und Konditor, spricht mir Mut zu: „Der gute Wille zählt.“ Na prima.

Schreiben Sie uns

Wir diskutieren. Was machen denn all die anderen Schiedsrichter, Spieler, Trainer an einem Sonntag wie heute? Genau das wollen wir wissen. Wie füllen Fußballer ihren geliebten Sonntag mit Leben aus? Hat jemand ein neues Hobby für sich entdeckt? Oder ein altes wiederentdeckt? Hat sich gar bei dem ein oder anderen der Blick auf den Fußball verändert? Wer eine interessante Geschichte zu erzählen hat, ist herzlich eingeladen, uns diese in einigen Stichpunkten mitzuteilen (per E-Mail mit Kontaktdaten an redkai@rheinpfalz.de oder direkt per Telefon unter 0152 24104334).

Des Rätsels Lösung

Übrigens: Ob der Dresdner Christstollen den beiden Schiedsrichtern tatsächlich gelungen ist und vor allem wie er schmeckt, verraten wir in wenigen Wochen. Schließlich muss die Weihnachtsdelikatesse aus Sachsen nach dem Backen einige Tage ruhen. Bis dahin tröstet sich Dirk Leibfried mit den Worten seines Kollegen: „Der gute Wille zählt.“