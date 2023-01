Die Tierarztpraxis an der Hoheneckermühle ist Geschichte: Der promovierte Tierarzt Manfred Stephan hat seine Praxis für immer geschlossen. Den Tieren im Siegelbacher Zoo steht er aber weiterhin zur Seite.

„Wenn sie den ersten Bauabschnitt überstanden haben, können sie aufatmen. Schlimmer wird’s nicht“, versprach Stefan Nerlich den Besuchern einer Infoveranstaltung der DB Netz AG. Thema waren die am Freitag beginnenden Arbeiten an den Lärmschutzwänden entlang der Bahnlinie in der Ortslage von Bruchmühlbach.

28 mal zwölf Meter ist sie groß, heißt zwar „Lautrer Eiszauber“, aus Eis besteht sie aber nicht: Die Rede ist von der Eislauffläche auf dem Schillerplatz, die ab Freitagabend Schlittschuhläufern offen steht. Die sollten Wert auf gut geschliffene Kufen legen.

Eine beeindruckende, alte Dampflokomotive ziert das Gelände des Eisenbahn-Ausbesserungswerks in Kaiserslautern – noch. Ein neu gegründeter Verein will das gute Stück nach Otterbach holen.

Fabian Braun hat seinen Bachelor in Maschinenbau an der Hochschule Kaiserslautern in der Tasche – sein Fachgebiet ist allerdings alles andere als klassischer Maschinenbau: Praktikum und Bachelorarbeit absolvierte der gebürtige Wormser bei einem Raketenbauer, bei der Rocket Factory Augsburg (RFA).