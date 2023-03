Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Müll im Wald, Bauschutt am Wegesrand, Autoreifen auf der Grünfläche – Immer mehr Abfälle werden illegal abgeladen. Die Stadt ist dankbar über jede Meldung. Bisher sind schon über 100 davon eingegangen.

Müll an Plätzen, an denen er nicht sein sollte, ist kein schöner Anblick und illegal ist es obendrein. In der RHEINPFALZ-Redaktion häuften sich in den vergangenen Wochen