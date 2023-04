Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Westpfalz ist in den vergangenen Jahren immer mehr Falschgeld in Umlauf gebracht worden. 2019 konnte die Polizei rund 360 falsche Scheine aus dem Verkehr ziehen, im Jahr zuvor waren es nur 125. Hintergrund ist neuartiges Falschgeld, das als solches eigentlich leicht zu erkennen ist.

Movie Money, zu Deutsch: Filmgeld, heißen die Scheine, die verstärkt auftauchen und die auch zum Bezahlen – in betrügerischer Absicht – genutzt werden. Das berichtet der Leiter des zuständigen