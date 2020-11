Das Coronavirus hat die Kaiserslauterer Schulen erreicht. Dort werden immer mehr positive Fälle gemeldet, die Verdachtsfälle nehmen zu. Im Corona-Testzentrum kam es am Dienstag zu Wartezeiten von über zwei Stunden, weil nach RHEINPFALZ-Informationen die komplette Jahrgangsstufe 13 des Hohenstaufen-Gymnasiums getestet werden musste, weil sich ein Mitschüler infiziert hat. Alle Schüler dieser Stufe, das berichten Eltern, dürfen so lange nicht am Unterricht teilnehmen, bis Testergebnisse vorliegen. Auch Zwölftklässler sollen in Quarantäne sein.

Auch Lehrer positiv getestet

Am Albert-Schweitzer-Gymnasium soll ein Lehrer positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden sein. Positive Fälle wurden auch vom Rittersberggymnasium, dem Burggymnasium und der IGS Bertha-von-Suttner bekannt. Das Gesundheitsamt, das bei der Kreisverwaltung angesiedelt ist, will sich heute erst zur aktuellen Lage an den Schulen äußern.