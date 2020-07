Der Betreiber eines Döner-Imbisses im Stadtgebiet erhielt in den vergangenen Tagen Post vom Bundeszentralregister für Verbund-Verpackungsstoffe (BzVV). Laut Polizei erweckte das Schreiben, in dem der Mann aufgefordert wurde, knapp 190 Euro an das angebliche Register zu bezahlen, einen amtlichen Eindruck. Der Imbiss-Besitzer überwies den Betrag. Erst später stellte der Mann fest, dass er von mutmaßlichen Betrügern hereingelegt wurde. Das Bundeszentralregister für Verbund-Verpackungsstoffe steht in keinem Zusammenhang mit der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR). Die ZSVR ist offiziell zuständig für die Registrierung im Sinne des Verpackungsgesetzes.

Die Polizei warnt: Sollten Sie auch Post von dem angeblichen Bundeszentralregister für Verbund-Verpackungsstoffe erhalten, überweisen Sie kein Geld! Informieren Sie die Polizei.