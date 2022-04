Einbrecher haben in der Nacht zum Montag einen Imbiss in der Marktstraße heimgesucht. Das teilte die Polizei mit. Aus dem Betrieb stahlen sie eine Kasse mit Kleingeld. Insgesamt richteten die Täter einen Schaden in dreistelliger Höhe an, schätzt die Polizei, die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen hat. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. rhp/bld