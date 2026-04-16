Pfälzer Comedy und japanische Anime-Filme: Hier kommen die Tipps für die nächsten sieben Ausgehtage in Kaiserslautern, im Kreis Kusel und im Donnersbergkreis.

„Pälzisch ist die Schatzinsel im Redefluss der Unverbindlichkeiten und Oberflächlichkeiten“ meint die Pälzer Schlappgosch Christian „Chako“ Habekost. Der Kabarettist, Autor und Schauspieler ist in Mannheim aufgewachsen, hat sich aber für die linksrheinische Seite entschieden und lebt jetzt an der Weinstraße. Nun kommt er nach Kirchheimbolanden. Genauer in die dortige Stadthalle an der Orangerie am Freitag, 17. April, ab 20 Uhr. In seinem Programm „Es kummt, wie’s kummt“ geht’s unter anderem um Pälzer Tapas, diverse Wirtschaftskrisen oder vegane Lewwerworscht. Auf jeden Fall ist so ein Auftritt von „Chako“ immer erfrischend und garantiert erheiternd. Restkarten über 06352 750-4777 oder rheinpfalz.de/ticket.

Chako Habekost gastiert am 17. April in Kirchheimbolanden. Foto: Archiv

Sie stammen aus Potsdam, sind seit 1990 auf den Bühnen unterwegs und spielen eine Melange aus Folk und Rock: Subway to Sally. Ihre Hits wie „Ihr kriegt uns nie“, „Eisheilige Nacht“ oder „Post Mortem“ sind am 17. April ab 20 Uhr im Kasino der Kammgarn zu hören. Allerdings ist der Auftritt bereits ausverkauft. Am Abend darauf, am 18. April, treten zur gleichen Zeit und am gleichen Ort Coppelius auf. Die Combo ist für Musik irgendwo zwischen Rock und Oper bekannt und bringt das Programm „Moshpit Theater“ mit. Karten bei Thalia oder unter www.kammgarn.de.

Am 17. April ab 20 Uhr heißt es in der Lauterer Stiftskirche „Bach meets Beatles“. Dabei werden Titel wie „Let it be“ oder „Hey Jude“ zwischen Barock, Klassik und Beat interpretiert. Karten bei Thalia oder an der Abendkasse.

Im Kuseler Kinett , Am Hofacker 11, gibt’s am 17. April ab 20 Uhr eine Mischung aus Garage-Rock, Punk und Rockabilly der Combo Demented Are Go. Am 18. April geht’s mit Indie-Pop von BibiClub aus Montreal weiter und am 19. April mit Shoegaze der Berliner Band The Dharma Chain. Karten über www.kinett-kusel.de.

Im Irish House an der Eselsfürth steht am 17. April ab 20.30 Uhr ein Tributekonzert von Meet Loaf zu Meat Loaf auf dem Programm, es ist online ausverkauft. Am 18. April geht eine Southern Rock Night mit der Combo Southbound Rebellion über die Bühne. Karten: irishhouse-kl.de.

Noch ein Tributekonzert ist im Programm des Congress Centers Ramstein zu finden: Am 17. April gibt’s Musik von Coldplay der Gruppe Viva la Vida. Karten über 06371 592-220.

Sophie-Miyo Kersting gibt ein Anime-Konzert. Foto: Morino Brides Co. Ltd

Ein „Amime-Konzert“ gibt es am Samstag, 18. April ab 19.30 Uhr in der Lautrer Fruchthalle : Sophie-Miyo Kersting, Tochter von Sachiko Furuhata und Frank Kersting, präsentiert Musik und Gesang aus japanischen Anime-Filmen wie „Prinzessin Mononoke“, „Chihiros Reise ins Zauberland“, oder „Das wandelnde Schloss“. Die deutsch-japanische Sängerin, Tänzerin und Pianistin studiert gerade an der Stage School in Hamburg und war auch schon in kleinen Rollen in „Tatort“-Folgen zu sehen. Für den Auftritt in der reihe der Konzerte der Stadt gibt es noch Karten in der Tourist-Info oder unter www.fruchthalle.de.

„Hommage an die Zeit“ nennt sich eine Ausstellung im Lauterer Kabinett K 2 in der Königstraße 34. Mit Arbeiten etwa von Volker Tinti, Klaus Hartmann, Angelica Steinmacher oder Reiner Mährlein. Die Eröffnung läuft am 18. April ab 14 Uhr inklusive einer Kunstversteigerung. Bei der Auktion geht es um Bronzen, darunter seltene Aktbronzen des Bildhauers Reiner Mährlein sowie ein originaler Bronzereliquienschrein zum Thema FCK von Plastiker Klaus M. Hartmann. Ein Teil des Erlöses geht am das Ambulante Hospiz Kaiserslautern, die Schau ist bis 13. Juni zu sehen.

Am 18. April ab 19 Uhr ist ein Frühlingskonzert in der Sippersfelder Dorfgemeinschaftshalle angekündigt. Zu Gast ist das furiose Ditzner Quartett mit den Vanecek-Brüdern und Ausnahmeschlagzeuger Erwin Ditzner. Jazzige Weltmusik at its best. Karten an der Abendkasse oder über Telefon 06357 50 90 128.

Der Unikat Comedy Club der Lauterer Uni gastiert am 18. April ab 20 Uhr im Café Mommys in der Fruchthallstraße 11 in Kaiserslautern. Bei der „Open Mic“-Veranstaltung sind immerhin fünf verschiedene Künstlerinnen und Künstler am Start. Karten an der Abendkasse.

Eine Mischung aus Jazz und Klassik und dazu jede Menge Improvisationsfreude: Das ist die Musik der Vroni Frisch Band. Erleben kann man diese Combo um die Bassistin Vroni Frisch am 18. April ab 20 Uhr im Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof. Karten über www.blaues-haus-ev.de.

Unter dem Titel „Musenkino“ erzählen verschiedene Mitglieder des Pfalztheater-Ensembles aus ihren Erfahrungen der Theaterarbeit. Im Anschluss gibt’s eine Literaturverfilmung mit Senta Berger. Am 18. April ab 19.30 Uhr im Enkenbacher Provinzkino . Karten an der Abendkasse.

Das Modern Swing Quartet spielt am 22. April in der Friedenskirche Kaiserslautern in der Reihe »Wednesday Jazz & Blues«. Foto: Formation

Am 18. April ab 19.30 Uhr tritt in der Lauterer Friedenskapelle in der Friedensstraße die Formation 5-TO-PLAY auf. Mit einer Hommage an das legendäre New Yorker Jazzlabel „Blue Note“ und Meisterstücken aus den 1950ern- und 1960ern. Weiter geht’s in der Friedenskapelle am 22. April zur gleichen Zeit mit dem Modern Swing Quartet: Manfred Pfeifer, Dieter Schmidt, Thomas Coressel und Jörg Kirsch. Und zeitlosen Nummern wie „Summertime“ oder „How high the Moon“. Karten über www.friedenskapelle-kl.de.

In der Stadthalle an der Orangerie in Kirchheimbolanden läuft am 18. April ab 15 Uhr ein Kindermitmachkonzert mit „neuer, deutscher Kindermusik“ von herr H. Im Programm hat er Lieder wie „Raffi, die Giraffe“ oder „Emma, die Ente, die ewig verpennte“. Karten über 06352 750-4777.

Die Vernissage der Schau „Bewegung und Struktur“ mit Grafik und Malerei von Wolfgang Fritz und Ingrid Lebong ist für Sonntag, 19. April, ab 11 Uhr im Rockenhausener Museum für Kunst in der Speyerstraße 3 angesetzt. Zu sehen bis zum 7. Juni dienstags bis sonntags von 14.30 bis 17.30 Uhr.

Am 19. April um 17 Uhr wird im Lauterer SWR-Studio ein Konzert der Mannheimer Hochschule für Musik geboten, veranstaltet von der Pfälzischen Musikgesellschaft. Das Thema: Beliebte Melodien aus Oper und Operette. Karten für das Frühlingskonzert gibt es vor Ort.

Um Musik und Gefühle geht es bei dem Kindertheater-Konzert „Eule findet den Beat“ am 19. April ab 15 Uhr im Kasino der Kammgarn.

Die Macher vom Gelterswoog versuchen’s schon mal mit Freiluftkonzerten: Am 19. April ab 15 Uhr steht Gitarrist und Sänger Uwe Forsch mit seinem Programm aus Pop und Rock auf der Bühne des Minigolfplatzes . Eintritt frei.

Ein „visuelles Konzert mit Klang-Collagen“ steht am 19. April im Kuseler Horst-Eckel-Haus in der Lehnstraße 16 an. Der Jazz, die Weltmusik und die Videos von Jürgen Wüst stehen unter dem Titel „Neue Ferne“. Karten über 06381 424-496.

Am 23. April ab 20 Uhr kommt die furiose Crazy Heart Connection aus Pirmasens-Zweibrücken einmal mehr ins Am WebEnd in der Lauterer Richard-Wagner-Straße 55. Bei freiem Eintritt gibt’s da knackige Blues- und Rootsmusic.

Lehrer und Schüler der Emmerich-Smola-Musikschule gestalten bei freiem Eintritt einen slawischen Musikabend. Am 23. April ab 19 Uhr im Lauterer Wadgasserhof . Viel Spaß allerseits!