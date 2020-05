83 Jahre ist Werner Volkmann aus Wolfstein mittlerweile und lässt schon seit einiger Zeit den Tischtennisschläger ruhen. Früher stand er in der damaligen Dritten Liga, der Oberliga, an der Platte und ist mehrfacher deutscher Meister bei den Senioren und sogar Vize-Europameister. Dabei begann alles mit einem Baukasten.

Eigentlich ist Volkmann ein Saarländer, zumindest ist er in Rheinheim, im Bliesgau geboren, wuchs später aber in Wolfstein auf. Der Tischtennis-Oldie lebte 60 Jahre dort, hat in Wolfstein noch immer eine Wohnung. Sein Lebensmittelpunkt ist aber mittlerweile Kaiserslautern, wo er mit seiner Partnerin lebt.

Punktejagd im Wohnzimmer

Mit 78 war dann endgültig Schluss mit dem damals noch aus Zelluloid bestehenden Tischtennisball. Mehr als 70 Jahre hatte Volkmann bis dahin um Punkte an der Tischtennisplatte gekämpft und etliche Titel eingefahren. Angefangen hatte er bereits im Alter von sieben Jahren, damals noch im Wohnzimmer. Aus einem Märklin-Baukastenset hatte er sich ein Netz gezimmert. Mit Freunden spielte er so in der elterlichen Wohnung um Punkte am Wohnzimmertisch.

Der Vereinstreue

„Ich habe dann erst zwei Jahre später bei einem Verein in Wolfstein angefangen zu spielen. Den Klub hat es ungefähr zehn Jahre gegeben“, erzählt Volkmann, der als Schriftsetzer arbeitete. Nach seiner Jugendzeit, in der er auch einmal Pfalzmeister im U18-Bereich wurde, wechselte der Angriffsspieler zum TTV Kaiserslautern. Bei diesem spielte er auch in der 1. Pfalzliga und blieb diesem Verein lange treu. Noch in seiner Jugendzeit war er auch als Leichtathlet unterwegs, lief gerne die 100 Meter und war auch Hochspringer. „Das war aber mehr Breitensport“, sagt Volkmann, der auch 40 Jahre als Tennisspieler in Wolfstein aktiv war.

Bis 1980 bei Pfalzmeisterschaften

Zu seiner besten Zeit spielte der langjährige Pfalzligaakteur um Titel bei den Meisterschaften mit. Ernst Schädler (TuS Maikammer/TV Wörth), Heinrich Schneider (PSV Kaiserslautern) und Pavel Solja (TV Wörth/TTC Leimersheim) schnappten ihm ein ums andere mal die Titel vor der Nase weg. Bis 1980 spielte er bei den Pfalzeinzelmeisterschaften der Aktiven mit.

Schon zu dieser Zeit war er für den TTC Kreimbach-Kaulbach in der 1. Pfalzliga unterwegs. 19 Jahre schwang er für die Westricher den Schläger. „Ich war damals so um die 40 Jahre alt, wir hatten eine sehr gute Mannschaft und haben immer versucht, in die Oberliga aufzusteigen. Wir waren aber immer ein klein bisschen zu schwach“, erzählt Volkmann, der als Jugendlicher auch gerne beim 1. FC Kaiserslautern den Fußballern zuschaute und auch Fritz Walter live sah.

350 Mark für den Wechsel

Der folgende Wechsel nach Bad Kreuznach war dann schon eine besondere Sache für Volkmann. „Ich wurde bei einem Turnier in Bad Kreuznach angesprochen. Wir haben damals sogar 350 Mark bekommen“, erzählt Volkmann noch heute ungläubig. Auch in der Oberliga habe er gut mitgehalten, mehr Spiele gewonnen als verloren.

Die erfolgreichste Zeit

Seine größten Erfolge feierte er aber erst später. Gleich viermal wurde er deutscher Meister bei den Senioren und sogar einmal Vize-Europameister im Doppel mit einem Partner aus Nordrhein-Westfalen. Auch im Behindertensport gab es immer wieder Finalteilnahmen. Ein Sieg im Endspiel gelang jedoch nie bei den nationalen Meisterschaften, sodass er sich mit neun Vize-Meisterschaften im Behindertensport begnügen musste.

Sein Karriere klang dann aus: 20 Jahre, überwiegend in der Bezirksklasse in Offenbach-Hundheim, zuletzt nochmals vier Jahre beim TTV Jettenbach in der Kreisliga. „Ich wurde an der Hüfte operiert und konnte den Ball nicht mehr aufheben“, sagt Volkmann, der sich nun auf dem Heimtrainer und mit Gymnastik fit hält.