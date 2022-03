Ostereier im Vogelschutzgebiet suchen: Auf dem Kaiserberg ist das möglich. Dort hat sich in jüngster Zeit viel getan.

„Mit der Hilfe des Rotary Clubs und 27 fleißiger Helfer sind wir ein gutes Stück weiter“, stellt Ingrid Choim, Vorsitzende des Vogelschutzvereins Kaiserslautern, fest. Der Verein ist seit vielen Jahren für das Naturdenkmal auf dem Kaiserberg verantwortlich. Unter anderem wegen Corona war das Schutzgebiet länger nicht mehr zugänglich. Einiges ist nun geschafft.

„Da das ganze Jahr über genug zu tun ist, werden wir an jedem zweiten Samstag im Monat einen Arbeitstag auf dem Kaiserberg jeweils von 10 bis 14 Uhr einführen“, hofft Choim auf weitere Unterstützung. Kinder könnten gerne mitgebracht werden, eine Anmeldung sei allerdings notwendig.

Körbchen gibt es leer oder bereits gefüllt

Dort über der Stadt soll aber nicht nur gearbeitet werden, sondern der Verein lädt am Ostersonntag auch zum Ostereiersuchen ein. „Ein fertiges Körbchen mit Namen kann vorher bei mir abgegeben werden, oder wir besorgen ein gefülltes Körbchen zum gewünschten Preis“, sagt die Vorsitzende, die zudem auf die kostenlose Führung mit anschließendem Grillen am Ostersonntag hinweist.

Am 1. Mai von 11 bis 17 Uhr findet der erste Tag der offenen Tür statt, danach immer an jedem letzten Sonntag im Monat. Weitere Infos auf der Website vogelschutzkl.webador.de, die Anmeldung für Arbeitseinsätze oder Ostereiersuche per E-Mail an vogelschutz.kl@web.de, Telefon 0173-3932516.