Am Sonntag, 27. Oktober, um 18 Uhr zeigt die Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz in der Kinoreihe „America on screen“ den Dokumentarfilm „Requiem for the American Dream“ im englischen Original mit Untertiteln im Union-Studio für Filmkunst in Kaiserslautern.

Der US-Regisseur Kelly Nyks wird an diesem Abend vor Ort sein, um mit den Teilnehmenden über seinen Film zu sprechen und Publikumsfragen zu beantworten.

Je bis zu zwei freie Eintrittskarten pro Person für „Requiem for the American Dream“ können diese Woche an der Kasse des Union-Studio für Filmkunst, Kerststraße 24, in Kaiserslautern zu den Öffnungszeiten abgeholt werden. Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Spannung vor der Wahl

Am 5. November steht in den USA die nächste Präsidentschaftswahl an. Angesichts der wachsenden Polarisierung im Land blicken viele Menschen diesem Datum mit großer Spannung und Nervosität entgegen. Die US-Gesellschaft ist durch zahlreiche Konflikte gespalten und geprägt von sozialer Ungleichheit. Kelly Nyks’ mehrfach ausgezeichneter Dokumentarfilm „Requiem for the American Dream“ befasst sich mit dem Mythos des Amerikanischen Traums und skizziert zehn Prinzipien der Konzentration von Reichtum und Macht nach dem Intellektuellen Noam Chomsky. Anhand von Interviews, die über vier Jahre hinweg gefilmt worden sind, erläutert Chomsky auf eindringliche Art und Weise seine zehn Thesen und blickt gleichzeitig auf sein eigenes Leben als Aktivist und Wissenschaftler zurück.

Kelly Nyks ist ein Emmy-nominierter Filmemacher und „New York Times“-Bestsellerautor, der auf der ganzen Welt tätig ist. Seine Arbeit wurde mit einem Emmy für herausragende Dokumentarfilme („The Age of Consequences“) und dem Oxfam Global Justice Award („Requiem for the American Dream“) ausgezeichnet.

Die Kinoreihe „America on screen“ bringt 2024 erneut die Gesellschaft, Kultur und Geschichte der USA auf ausgesuchte Kinoleinwände in Rheinland-Pfalz: Zu erleben ist demnächst noch ein Film über die besondere Freundschaft eines Hundes und eines Roboters in New York City.

INFO

atlantische-akademie.de/programm/c/america-on-screen