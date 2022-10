Die Lebenshilfe sorgt sich wegen der Umsetzung des neuen Kita-Gesetzes um den Fortbestand ihrer integrativen Kitas. Vor allem Therapien sollen nicht mehr so pauschal übernommen werden wie bislang. Das gehe auf die Qualität der Arbeit, hatte am Wochenende David Lyle, geschäftsführender Vorstand der Lebenshilfe, kritisiert, Eltern haben Protest angekündigt. Nach einem weiteren Treffen mit den Verantwortlichen der Stadtverwaltung am Mittwoch ist Lyle immerhin wieder ein Stückchen zuversichtlicher. „Es waren sehr gute Gespräche. Wir haben sehr stark bemerkt, dass es ein ernsthaftes Bemühen der Stadt gibt, adäquate Lösungen zu finden.“ Jetzt müssten beide Seiten noch mal intern klären, was möglich ist und was nicht. Details wollte Lyle nicht nennen. Es wurde Stillschweigen vereinbart. Die Lebenshilfe betreibt vier Kitas in der Stadt. Ein Neubau an der Pariser Straße liegt wegen der Querelen auf Eis.