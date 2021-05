Wer golfen will, der braucht Platz und Zeit. Beamte einer Polizeistreife haben am Samstagmorgen in Kaiserslautern nicht schlecht gestaunt, als sie im Stadtpark an der Pirmasenser Straße einen Golfer entdeckten. Der Kaiserslauterer erklärte auf Nachfrage, er wolle an seinem Abschlag arbeiten sowie das Chippen üben. Da seine Golfbälle dabei aber über 30 Meter weit flogen, verboten die Beamten das Training – mit Rücksicht auf weitere Personen im Park. Wie die Beamten berichteten, zeigte der Mann dafür Verständnis.