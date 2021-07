Im Stadtgebiet sind in dieser Woche laut Polizei mehrere Autos aufgebrochen worden. Unbekannte schlugen sowohl im Altstadtparkhaus und in der Morlauterer Straße zu als auch in der Straße Alte Brücke.

Irgendwann zwischen Montag und Donnerstag, so die Polizei, stahlen Unbekannte unter anderem ein Handyladekabel aus einem unverschlossenen Auto, das im Altstadtparkhaus abgestellt war.

In der Straße Alte Brücke brachen Diebe in der Nacht zum Donnerstag ein Fahrzeug auf. Laut Polizei wurden Bargeld, Sportsachen und Kopfhörer gestohlen. Bereits am vergangenen Wochenende hatten sich Unbekannte in der Morlauterer Straße Zugang zu einem SUV verschafft. Sie entwendeten unter anderem einen Laptop, ein Telefon, Parfum und Kleidungsstücke.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0631/3692620 bei der Polizei zu melden.