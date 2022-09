Das ehemalige Gebäude der Kindertagesstätte der Gemeinde St. Martin existiert nicht mehr. Seit Ostern haben Kinder und Erzieherinnen Ersatzräume im benachbarten Bistumshaus bezogen. Mit einem Neubau der Einrichtung auf dem früheren Gelände soll im Frühjahr 2023 begonnen werden.

Grünes Licht für einen Neubau hatte Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) bereits bei der Eröffnung der Martinskerwe Anfang September signalisiert, als er von einem Bewilligungsbescheid für die Baugenehmigung der Einrichtung sprach. Zwischenzeitlich ist das Gebäude der früheren Einrichtung hinter dem Bistumshaus, das nicht mehr den Anforderungen entsprach, abgerissen, die Fläche entlang der Erbsengasse frei für einen Neubau.

„Auf einen Neubau warten wir seit mehreren Jahren“, sagt Pfarrer Andreas Keller. Das Raumangebot und die Bausubstanz hätten nicht mehr den Anforderungen entsprochen. Bereits nach Ostern erhielten 46 Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren und Erzieherinnen Ausweichräume im benachbarten Bistumshaus zugewiesen, berichtet Anja Bauer, die Leiterin der Kita. Mit Trennwänden wurde ein größerer Saal im Erdgeschoß aufgeteilt. Ein Raum im Bistumshaus, der bereits vorher der Kita als Turnraum zur Verfügung stand, wurde miteinbezogen.

Die Küche versorgt neben der Kita Sankt Martin auch die Kita Sankt Michael

In der Küche des Bistumshauses wird von zwei Köchinnen täglich frisch gekocht. „Zusätzlich für 35 Kinder der Kita in St. Michael in Erzhütten“, ergänzt Bauer. Zurzeit sei der Bewegungsraum für Kinder und Erzieher eingeschränkt, ebenso der Außenbereich. Ausweichmöglichkeiten bieten die Pfarrwiese und öffentliche Spielplätze. Die Kita mit vier Vollzeit- und sieben Teilzeitkräften besuchen Kinder aus 20 Nationen, der Ausländeranteil betrage 75 Prozent. Bauer spricht von einer großen Bereicherung einerseits, die aber auch eine große Herausforderung sei.

Spätestens im Sommer 2024 soll der Neubau abgeschlossen sein, hofft Keller. Mit der Planung der neuen Kita St. Martin, die mit 4,7 Millionen Euro veranschlagt ist und von der Stadt Kaiserslautern zu 100 Prozent finanziert wird, ist der Architekt Martin Reitemeier beauftragt. Das Grundstück im Wert von 1,3 Millionen Euro stellt die Kirche zur Verfügung. Die Bau- und Betriebsträgerschaft hat die Kirche übernommen.

Stadt bezahlt den Neubau, die Kirche stellt das Grundstück

Ihren Standort erhält die neue Kita parallel zum Bistumshaus entlang der alten Stadtmauer, die sich von der Erbsengasse bis zur Pfarrwiese von St. Martin zieht. Das Gebäude mit einem Flachdach wird in Holzbauweise errichtet und bietet auf zwei Etagen ein Raumangebot für vier Gruppen. Der Zugang zur Kita erfolgt von der Erbsengasse. Über eine im Freien an der Südseite der Einrichtung angebrachte Treppe, die über die Stadtmauer ragt, gelangen die Kinder aus beiden Etagen auf eine Grünfläche ins Freie.