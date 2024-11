Eine sehr gute Wahl: Bei dem Konzept des inklusiven Wohnens gibt es nur Gewinner.

Wenn 2026 neues Leben ins vormalige Altenheim Graviusheim einzieht, wird das Gebäude zwei Jahre lang leer gestanden haben. Doch die Zeit für Käufersuche und Umbau ist nicht vergeudet, sondern gut genutzt: Das Konzept des inklusiven Wohnens ist eine sehr gute Wahl. Obwohl es Aufgabe des Insolvenzverwalters ist, das Objekt meistbietend zu veräußern, hat er von Anfang an den karitativen Nutzen in den Fokus gestellt, hat überlegt, was im Sinne des damaligen Spenders Julius Gravius wäre. Das inklusive Projekt hätte ihm sicher gefallen. Davon profitieren alle: Junge bekommen Wohnraum und soziale Erfahrungen, Ältere oder Beeinträchtigte Hilfe und selbstverständliche Teilhabe. Gern noch mehr davon in Kaiserslautern!