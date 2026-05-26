Die Hitze an Pfingstmontag hatte offenbar Auswirkung auf das Temperament mehrerer Personen in einem Lauterer Schwimmbad. Nach Angaben der Polizei entwickelte sich eine Diskussion zwischen zwei Gruppen zu einer handfesten Auseinandersetzung. Dabei soll ein 21-Jähriger einen Stein in die „gegnerische Gruppe“ geworfen haben, wodurch 29-Jähriger Schürfwunden am Schienbein erlitt. Danach gingen die Kontrahenten aufeinander los. Sie schlugen, kratzten und traten sich gegenseitig, was zu mehreren Verletzungen auf beiden Seiten führte. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0631 3614199.