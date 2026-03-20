Wer an den Betzenberg denkt, denkt vor allem an das Stadion, den FCK. Doch der Betzenberg ist weit mehr als Fußball – ein Ort mit ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten.

Zwischen Wohnblocks, schmucken Einfamilienhäusern, der Grundschule und im Schatten des Fritz-Walter-Stadions werden die Kinder auf dem Betzenberg groß, haben den Fußball vor Augen, viele von ihnen auch im Blut. Und trotzdem sind sie oftmals außen vor. „Viele Familien leben beengt, Freizeitangebote sind rar“, nicht jeder kann sie sich leisten – so stellt sich die Situation für Thomas Matulla und Luisa Hach vom Jugendtreff sowie Lara Barm und Christian Dehnert vom Awo-Fanprojekt dar. Gemeinsam arbeiten sie daran, jungen Menschen eine Perspektive zu geben, wollen ihnen helfen, ihre Fähigkeiten zu entdecken und Selbstvertrauen aufzubauen.

Seit 2022 ist der Jugendtreff auf etwa 150 Quadratmetern im ehemaligen Sparkassengebäude in der Rousseaustraße zu Hause. Es gibt einen Jugendraum mit Billardtisch, Spielekonsolen, eine Sitzecke, eine kleine Küche sowie ein Materiallager. Und bei vielen Kindern im Kopf und im Herzen immer dabei: der Fußball. „Es gibt eine große Fußballbegeisterung, die Kinder spielen mit dem Ball vor dem Jugendtreff, auf dem Spielplatz, sie haben FCK-Trikots an“, erzählt Matulla von seinen Beobachtungen. Da sei es fast schon logisch, dass das Fanprojekt und der Jugendtreff seit dem Start ihrer Kooperation 2023 auch auf Sport-Angebote – auf Fußball – setzen. So wird montags von 16 bis 17 Uhr in der Sporthalle auf dem Betzenberg gekickt. „Die Kids fiebern mit dem FCK mit, auch wenn sie selbst vielleicht nicht ins Stadion können. Man merkt, ob die Mannschaft am Wochenende gewonnen oder verloren hat. Über das Kicken bekommen wir schnell den Zugang zu den Kindern und Jugendlichen“, erzählt Barm.

Fußball als Türöffner

Seit 2007 bietet das Fanprojekt der Awo jungen Fußballfans eine Anlaufstelle. „Wir wollen dafür werben, dass man Türen öffnet, neue Zugänge ermöglicht. Der FCK bietet die Brücke, um dies in die Öffentlichkeit zu tragen“, sagt Jörg Rodenbüsch, stellvertretender Geschäftsführer der Awo Südwest. „Der größte Jugendtreff ist schließlich das Stadion“, bei jedem Heimspiel strömten viele junge Menschen dorthin. Über die Leidenschaft zum Verein bekommen die Sozialarbeiter Zugang zu ihnen.

Vor etwas mehr als zwei Jahren organisierten die Mitarbeiter untereinander die Kooperation, denn der Fußball als Zugangsweg zu jungen Menschen eint den Jugendtreff und das Fanprojekt. Seitdem unterstützen sie sich bei Ferienprogrammen, Ausflügen zum Beispiel in den Soc-Sportpark, zum Training des FCK oder bei der Betreuung der wöchentlichen Jungs- und Mädchenabende.

„Orte, an denen die Kinder ihre Stärken entfalten können“

Auch die Beziehung zum FCK wollen Stadt und Awo stärken. So findet seit vergangenem Jahr auf dem Betzenberg ein kostenloses Basketballtraining statt. Der Jugendtreff ist Teil des bundesweiten Projekts „Baskidball“, das sportliches Training und sozialpädagogische Betreuung in der offenen Halle miteinander verbinden soll. „Wir bieten dienstags und donnerstags Training in der Grundschule auf dem Betzenberg und in der Luitpoldschule an“, erzählt Matulla. Involviert sind auch Trainer der FCK-Basketballabteilung.

Dass das Engagement für die Kinder und Jugendlichen im Stadtteil erste Früchte trägt, sei bereits sichtbar. Allein an den Besucherzahlen des Jugendtreffs: 15 bis 20 Personen pro Tag sind regelmäßig da. „Kinder und Jugendliche brauchen Orte, an denen sie gesehen werden und ihre Stärken entfalten können. Genau darum geht es bei der Arbeit im Sozialraum Betzenberg“, betont Anja Pfeiffer, Jugenddezernentin der Stadt. „Der FCK ist das Aushängeschild Kaiserslauterns. Warum sollten wir da nicht auch gemeinsam daran arbeiten, neue Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche zu schaffen?“, ergänzt sie. Die Awo Südwest und die Stadt haben nun eine Broschüre aufgelegt, die zeigen soll, welche Möglichkeiten durch Jugendarbeit vor Ort entstehen können und die die Kinder und ihre Lebenswelt in den Vordergrund stellt.

Unsere Autorin

Im „Betze-Geflüster“ greifen wir Begebenheiten rund um den 1. FC Kaiserslautern auf. Sara Brunn ist stellvertretende Leiterin der RHEINPFALZ-Lokalredaktion. Als sportbegeisterte Kaiserslautererin verfolgt sie das Geschehen rund um den Betzenberg.