Der Judosportverein Kaiserslautern war mit neun Kämpfern beim Pokalturnier im saarländischen Wemmetsweiler auf der Matte. Die Heimfahrt gestaltet sich ziemlich goldig.

Bei den Jüngsten in der U11-Klasse waren Livian Hermann und Marlene Wittek in ihren Gewichtsklassen bis zur Goldmedaille nicht zu bremsen. Silber legten Illian Siebert, Ilja Müller und Leon Baybar in dieser Altersklasse dazu.

In der Altersklasse U13 traten Ben Wilhelm, Theodor Wittek und nochmals – als Doppelstarter – Livian Hermann gegen die Konkurrenz an. Wittek konnte sich dabei in allen drei, teils harten Kämpfen, durchsetzen, den obersten Platz auf dem Treppchen sichern und steuerte Gold Nummer drei bei. Hermann überzeugte auch in der höheren Altersklasse mit seiner Leistung und erkämpfte sich, genauso wie Wilhelm, Platz zwei.

Andrej Müller tritt in zwei Gewichtsklassen an

Andrej Müller trat mangels Gegner nicht nur in seiner eigentlichen Gewichtsklasse bis 37 Kilogramm Körpergewicht an, sondern auch in der nächsthöheren Gewichtsklasse bis 40 Kilo und gewann hier beide Kämpfe souverän, sodass er letztendlich mit dem Sieg in zwei Gewichtsklassen sogar die Mannschaftswertung in der Altersklasse U15 einheimsen konnte. Und er sorgte für Gold Nummer vier und fünf.

Erika Müller, auf der Matte in der Altersklasse U18 im Einsatz, setzte sich in einigen Freundschaftskämpfen durch, nicht alle Gewichtsklassen waren bei den jungen Erwachsenen besetzt. Aber die JSVlerin ließ sich nicht dem Konzept bringen, gewann ihre Kämpfe und legte Gold Nummer sechs für das Kaiserslauterer Team oben drauf.