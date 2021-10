Ins Kaiserslauterer Rathaus soll demnächst ein Referat Digitalisierung einziehen. Das hat Oberbürgermeister Klaus Weichel in der jüngsten Sitzung des Stadtrates angekündigt.

Noch bis Weihnachten will der Verwaltungschef ein Konzept vorstellen. In dem neuen Referat sollen alle Verwaltungseinheiten, die sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, zusammengefasst werden. Zuletzt waren immer wieder Digitalisierungsfachleute eingestellt worden, auch in Verbindung mit dem neu gewonnenen Smart-City-Wettbewerb, dank dem die Stadt 15 Millionen Euro erhält. Konsequenterweise müsste es dann auch noch einen Ausschuss für Digitalisierung, Innovation und Stadtentwicklung geben, so Weichel. Bislang gibt es nur eine Stabsstelle Digitalisierung in der Verwaltung. Sie war vor einem Jahr gegründet worden, wird vom Land gefördert und gefordert. Sie soll die Digitalisierung in die Verwaltung tragen. Ziel war es auch, dass die Stabsstelle und KL.digital unter der Dachmarke „herzlich digital“ als Team interdisziplinär zusammenarbeiten.